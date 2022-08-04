Гала-салют, мэппинг-шоу и «ожившая» гора

Нижний Тагил: вид на городской пруд, завод Демидовых и лыжный комплекс с трамплинами. Фото: Сергей Кузнецов

Крупнейший промышленный центр региона – Нижний Тагил – готовится отметить 300-летие. До начала торжеств – неделя, завершаются последние приготовления. Глава города Владислав ПИНАЕВ в эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» Юлии БАБУШКИНОЙ раскрыл неизвестные до этого момента подробности предстоящего торжества.

– Владислав Юрьевич, уже известно, кто приедет на юбилей?

– Представительство планируется статусное. Ожидается приезд помощника президента России Владимира Мединского, депутата Государственной думы РФ Павла Крашенинникова, полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Ждем делегацию правительства Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, депутатов Законодательного собрания региона со спикером Людмилой Бабушкиной, глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа, представителей городов-побратимов – Луганска, Бреста, Новокузнецка, Магадана. Это далеко не полный перечень гостей.

– Официальная программа мероприятий уже известна?

– 12 августа состоится открытие стелы «Город трудовой доблести» на площади у вокзала, которую недавно мы официально переименовали в Площадь трудовой доблести. Напомню, в 2020 году решением президента РФ Нижний Тагил был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести» за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Совместно с Российским военно-историческим обществом был разработан проект памятной стелы высотой 17,2 метра. Сейчас ее украшают барельефами.

Далее едем на улицу Черных, в школу №23. Четырехэтажное здание было построено в 1939 году, это старейшее образовательное учреждение в городе. Капремонта в нем никогда не было. К юбилею города нам удалось провести масштабную реконструкцию школы: обновить кровлю и фасад, все инженерные сети, межэтажные перекрытия, лестницы. Новое оборудование в столовой, актовом зале, медицинском кабинете, спортзале. Новая мебель и оборудование в классах. Кроме того, у школы впервые появилась спортивная площадка.

Пожалуй, важнейшим событием будет открытие моста через Нижнетагильский пруд. Это крупнейший инфраструктурный проект города стоимостью почти 5 млрд рублей. Длина моста – 434 метра, ширина – 24,8 метра.

Завершится программа торжественным собранием, где пройдет церемония награждения и чествования тагильчан. Это наши почетные граждане, жители, отмеченные за заслуги перед городом. Мероприятие пройдет в цирке. Открою секрет: гостям и жителям города здесь покажут театрализованное представление с лазерным шоу – вся история Нижнего Тагила, начиная с Демидовых. В подготовке спектакля задействованы все наши театры.

– Вы обещали на 300-летие приезд российских звезд. Все в силе?

– Конечно. Вечером, 12 августа, на площади у «Современника», мы поздравляем молодежь: выступит рэпер Егор Натс, исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб, популярные в TikTok музыканты. А 13 августа для тагильчан споет группа «На-На».

Подарок от чемпиона Сегодня в нижнетагильском спорткомплексе «Президентский» дают мастер-классы звезды мирового спорта. Это подарок к 300-летию города от четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, почетного члена Международного олимпийского комитета, свердловчанина Александра Попова. С тагильскими спортсменами работают: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, бронзовый призер олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Третьяков, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Сергей Гусев, обладатель Кубка Гагарина, мастер спорта России по хоккею Артем Железков и сам Александр Попов.

– Что еще будет 13 августа?

– С 10.00 до 01.00 часов будут работать минимум 11 уличных площадок. Официальный старт празднику даст залп из пушки на Лисьей горе в 12.00 часов. Кстати, здесь же актеры нашего драматического театра в честь юбилея устроят перформанс – воссоздадут в реальности известную картину тагильского художника Исаака Худоярова «Гуляние на Лисьей горе».

В день праздника в Нижнем Тагиле впервые будет организовано 3D-мэппинг-шоу (видеопроекции движущихся изображений на здания или объекты окружающей среды. – Прим. ред.). Экраном будет фасад Нижнетагильского драматического театра. Режиссер программы – Игорь Каиль из Санкт-Петербурга. На его счету организация праздничных мероприятий не только в городах России, но и в Норвегии, Швеции, ОАЭ и других странах.

Также в городе пройдет фестиваль фейерверков. Пиротехническое шоу готовят команды из Нижнего Тагила, Твери и Сергиева Посада – последние, кстати, выигрывали такой фестиваль в Китае. У каждой команды будет своя программа с музыкальным сопровождением. Салюты будет оценивать жюри. Победитель покажет 8-минутный салют, насыщенный залпами. Пиротехники заранее говорят: того, что они планируют, мы никогда не видели.

Конечно, будут выступления музыкальных и театральных коллективов. В частности, к нам приезжает Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Планируем провести фестиваль детских духовых оркестров – скорее всего, 14 августа. В город уже приехали оркестровые коллективы из Нижнего Новгорода, Могилева, Бреста. Много спортивных мероприятий: на XXII городской чемпионат по стритболу уже заявилось более 700 человек; соревнования по шахматам, к примеру, пройдут на 300 досках, и так далее.

– Нижний Тагил – большой город, 350 тысяч жителей. Много мероприятий и много гостей. Меры безопасности в праздничные дни наверняка будут усилены?

– Конечно. Уже сегодня в городских гостиницах ажиотаж. Задачи, связанные с общественной безопасностью, поставлены всем службам. Грузовиками перекроем движение транспорта в центре города, где пройдут основные торжества. Вдоль акватории пруда и на улицах будут дежурить полиция, ГИБДД. Мобилизованы пожарная охрана, скорая медицинская помощь. Все держим на контроле.

Еще открытия К юбилею города после капитальных ремонтов откроются детский сад-ясли № 10, мост по улице Циолковского, Дом Булата Окуджавы. В лесопарке «Пихтовые горы» запускают скейт-площадку 1 000 кв. м, вторую по величине в УрФО (после Екатеринбурга), благоустроенный Парк металлургов с фонтаном, который не работал более 20 лет.