В Екатеринбурге назначен новый директор Шарташского лесопарка

У Шарташского лесопарка новый директор. Фото: Галина Соловьева

В Шарташском лесопарке Екатеринбурга назначен новый директор. Им стал 37-летний Сергей Бондарев.

К обязанностям новый глава парка приступил 25 июля. Его уже представили коллективу. Информацию об этом корреспонденту "Областной газеты" подтвердил сам Сергей Бондарев. В разговоре он подчеркнул, что сейчас активно изучает документацию лесопарка.

"Задача единая – сохранение парка, охрана и его содержание. Я глубоко погружен в изучение всех проектов парка, информации очень много, ее нужно досконально исследовать", – рассказал новый директор.

Он пояснил, что ранее 10 лет трудился в немецкой компании Karcher, руководил региональными бизнес-проектами.

"Я был экспертом в вопросах чистоты, предлагал решения по созданию таких территорий в общественных городских и парковых зонах. Думаю, прежний опыт будет полезен и на данной позиции", — добавил Бондарев.

Новый руководитель поделился, что является выпускником факультета теплоэнергетики УГТУ-УПИ, ныне УрФУ. Проживает в Екатеринбурге.

Напомним, с 2018 по март 2022 года Шарташский лесопарк возглавлял Артур Зиганшин. После ухода он был назначен председателемкомитета по экологии в екатеринбургской мэрии.