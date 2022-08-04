Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку

Аграриям дополнительно выделят из областного бюджета сотни миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Сотни миллионов рублей до конца 2022 года выделят из областного бюджета уральским аграриям. Решение принято правительством региона.

150 миллионов рублей дополнительно предусмотрено на возмещение частичных затрат по созданию или модернизации объектов агропромышленного комплекса. Еще примерно такая же сумма будет выделена сельхозпроизводителям по направлениям растениеводства и животноводства, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также для аграриев в регионе увеличивают доступность мер господдержки. В этой связи расширен список видов сельхозтехники, которые можно купить за счет государственных средств. Так, например, сейчас бюджетные рубли разрешили тратить на приобретение комбайнов для уборки капусты.

"Производители сталкиваются с нехваткой людей при уборке капусты, так как работать часто приходится при минусовой температуре, в дождь и снег. Государственная поддержка на приобретение капустоуборочных комбайнов поможет увеличить объемы производства овощей и снизить зависимость от ручного труда", – рассказал исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

Он добавил, что областные субсидии разрешается тратить на покупку машин для очистки, сортировки и калибровки семян и зерна. За счет государственной поддержки можно приобрести тракторы мощностью до 180 лошадиных сил, дождевальные и поливальные машины. Также получить средства для приобретения техники смогут научные и образовательные организации, занимающиеся самостоятельным производством и переработкой продукции.

Напомним, в этом году уральским сельхозпроизводителям планируют направить более 4,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Господдержка предоставляется по 31 направлению. В 2021 году аграрии за счет государственных средств смогли купить 419 единиц комбайнов для уборки зерна, овощей и кормовых культур, а также животноводческое оборудование.