В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ

Неполадки связаны с техническими работами. Фото: Алексей Кунилов

Завтра, 5 августа, возможны кратковременные отключения телерадиосигнала в одном из городов Свердловской области.

Речь идет о Верхнем Тагиле. Как говорится на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), в период с 09:00 до 13:00 "на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования".

Свердловчан предупреждают о том, что могут перестать показывать "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "5 канал", "Культура", Россия 24", "Карусель", "ОТВ", "ТВ Центр", "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Рен-ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", "ТНТ" и "Муз ТВ". Также не стоит удивляться помехам при прослушивании "Радио России" и "Воскресения".