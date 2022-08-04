«Будет интересно»

Общественная палата Свердловской области провела в Облизбиркоме круглый стол по итогам выдвижения кандидатов на региональных и местных выборах. В единый день голосования 11 сентября свердловчане изберут губернатора. Более двух тысяч кандидатов в 50 с лишним муниципалитетах будут претендовать на депутатские мандаты. Выборы будут конкурентными и интересными, прогнозируют эксперты.

По состоянию на 4 августа Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала пятерых кандидатов в губернаторы. Билборды с их агитационными материалами уже появились на улицах свердловских городов и поселков. Участвовавшие в круглом столе эксперты Центра общественного наблюдения позитивно оценили начало кампании.

– Пять кандидатов – это реальная конкуренция. Мы ожидаем увидеть не только борьбу личностей, но и борьбу концепций – политических, экономических. Ведь люди, по сути, голосуют за свое будущее, – отметил политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин считает, что выборы в Свердловской области традиционно вызывают интерес не только в регионе, но и за его пределами – и предстоящие не станут исключением.

» Кто-то будет бороться за первое место, но даже второе и третье место на выборах губернатора Свердловской области – это хороший результат для политической карьеры. Выборы обещают быть интересными», – уверен профессор Гагарин.

За депутатские мандаты в 53 муниципалитетах будут бороться 2 123 кандидата, рассказала член региональной избирательной комиссии Анна Абсалямова(подробнее см. в таблице. – Прим. ред.). Кроме того, добавила она, в Зареченском поселении Камышловского района пройдут выборы главы сельской администрации.

В день голосования на Среднем Урале будут развернуты 2 500 избирательных участков. На каждом, как планируют в Общественной палате, будет как минимум по два наблюдателя.

– Наша задача – обеспечить легитимность выборов. Она складывается из конкуренции и контроля со стороны избирателей. Конкуренция, как мы видим, есть. Со своей стороны, Общественная палата готовит корпус наблюдателей, который будет состоять из 5 000 человек, – заверил участников круглого стола председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Из зарегистрированных 2 123 кандидатов 486 самовыдвиженцы 196 «Справедливая Россия –За правду» 298 ЛДПР 281 КПРФ 776 «Единая Россия» 83 «Новые люди» 1 «Зеленые» 1 «Гражданская инициатива» 1 «Яблоко»