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4 августа 2022, 20:44

На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса

  Валерия Белякова
В регионе есть кредитные каникулы и льготные займы

В Свердловской области действует около 100 мер господдержки для малого и среднего бизнеса. Фото: Галина Соловьева

Меры поддержки свердловских предпринимателей обсудили на заседании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На сегодня в области уже действует около сотни мер государственной поддержки.

"На сегодняшний день для субъектов малого и среднего бизнеса действует около сотни мер государственной поддержки: налоговые льготы, кредитные каникулы, льготные займы, автоматическое продление разрешительных документов и многие другие. При этом существенная их часть сформирована в том числе исходя из предложений, инициированных Свердловской областью, например, востребованные у предпринимателей отсрочка возврата кредитов и программы антикризисного кредитования", – рассказал на заседании заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Существенно помог предпринимателям и мораторий на проверки, который установили в России на 2022 год. Благодаря чему в регионе отменили почти 4 тыс. федеральных и 400 областных проверочных мероприятий.

Также в области увеличились объемы кредитования среди индивидуальных предпринимателей, сохраняется их платежеспособность, приводит данные СОФПП Дмитрий Ионин. По его словам, с начала года в Свердловской области на 35 тысяч человек выросло число занятых в малом и среднем бизнесе. Сейчас их количество составляет более 863 тысяч свердловчан.

Заместитель главы региона добавил, что участники оперштаба готовятся отправить на рассмотрение в Кремль документы о продлении инициативы, позволяющей оспаривать результаты определения кадастровой стоимости недвижимости на 2023 и 2024 годы. С помощью данной меры уже удалось пересмотреть стоимость кадастра 244 объектов, не доводя разбирательства до суда.

Ранее стало известно, что Свердловская область оказалась в числе лидеров по количеству мер поддержки, оказываемых для IТ-компаний.

Областная газета Свердловской области

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