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Общество
5 августа 2022, 09:15

Свердловский губернатор представил главе Минэкономразвития планы по расширению особой экономической зоны

глава Минэкономразвития РФ и губернатор Свердловской области

Максим Решетников прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. Фото: департамент информполитики региона

В Минэкономразвития РФ до конца года планируют подать заявку на увеличение площади ОЭЗ "Титановая долина". Это обсуждалось на встрече главы министерства Максима Решетникова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По данным департамента информполитики региона, расширять площадь особой экономической зоны планируется за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском ГО. Там будут реализовываться инвестпроекты, включающие строительство современных цехов для производства товаров народного потребления. В совокупности предполагается создать более 3500 рабочих мест.

На встрече также обсуждали вопросы реализации промышленного и инвестиционного потенциала Среднего Урала. Как отметил министр, регион активно участвует в решении стратегических задач федерального масштаба, обозначенных президентом.

"Являясь лидером по объемам производства продукции в России, регион насыщает внутренний рынок. Помогает укреплять технологическую независимость страны — область входит в топ-5 лучших по числу патентов и производственных технологий", — сказал Максим Решетников.

Максим Решетников также подчеркнул, что Свердловская область поддерживает устойчивость экономики не только за счет федеральных мер. Отвечая на санкционные вызовы, регион снизил ставки по займам субъектам малого и среднего предпринимательства поддержал промышленников, фермеров, сохраняет занятость.

В свою очередь глава Среднего Урала подтвердил, что социально-экономическая ситуация в области стабильна. По его словам, одно из важных направлений работы — поддержка малого и среднего бизнеса. В регионе около 200 тысяч таких субъектов. В данном секторе занято свыше 40% свердловчан трудоспособного возраста.

Он также представил главе Минэкономразвития России планы по реализации региональной программы импортозамещения и по развитию отрасли авиастроения.

Областная газета Свердловской области

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