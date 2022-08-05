В Екатеринбургском цирке заявили, что реконструкция не затянется из-за найденных артефактов

Обнаружено 160 артефактов. Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского цирка

У Екатеринбургского цирка обнаружили 160 артефактов. Однако, по словам директора учреждения Тамары Бортниковой, это не помешает реконструкции здания.

"Около Екатеринбургского цирка действительно нашли культурный слой XVIII – начала ХХ веков, но на проведение работ в самом здании он не повлияет. Мы уже связались с генподрядчиком. Они ответили, что готовы работать совместно с историками — в момент раскопок экскаватором за процессом могут следить археологи", — отметила она.

Известно, что раскопками занимались сотрудники Музея истории Екатеринбурга. В процессе были найдены фрагменты изделий из фаянса, фарфора, керамики, различных металлов, стекла и кости животных. Всего — 160 предметов.

Представитель музея Игорь Пушкарев также подверг сомнению, что сделанное открытие парализует работы по реконструкции. По его словам, речь идет лишь об особом режиме использования этих территорий.

"Подрядчик готов во всем помогать историкам. Так что надеемся, что реконструкция объекта культуры после неожиданных находок просто станет еще культурнее", — добавили в пресс-службе цирка.