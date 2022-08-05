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Общество
5 августа 2022, 11:12

В Нижнем Тагиле протестировали 14 режимов подсветки нового моста

  Юлия Пастух
Подсветка моста

Мост через тагильский пруд планируют открыть 12 августа. Фото: скриншот видео Владислава Пинаева

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле протестировали все режимы подсветки строящегося моста. Его открытие запланировано в день 300-летия города.

"Включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще!" — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, 430-метровый мост строится в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, муниципалитетом и градообразующим предприятием ЕВРАЗ НТМК. 

Как ранее писала "Областная газета", Владислав Пинаев ранее выразил надежду, что уже 12 августа можно будет не только проехать с одного берега на другой по новому сооружению, но и полюбоваться его освещением.

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Опубликована программа празднования 300-летия Нижнего Тагила.

Областная газета Свердловской области

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