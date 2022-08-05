Парашютисты-десантники борются с пожаром на севере Свердловской области

На место доставят еще две группы парашютистов-десантников. Фото: Александр Исаков

В Пелымском городском округе из-за сухих гроз возник природный пожар. На труднодоступной для техники местности его тушат парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов.

Сегодня для локализации и ликвидации огня к месту происшествия на вертолете МИ-8 будут доставлены еще две группы парашютистов-десантников. На данный момент очаг удалось локализовать с трех сторон, угрозы населенным пунктам нет, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, вечером 4 августа на землях лесного фонда Среднего Урала было зарегистрировано три торфяных пожара. Два из них — на территории Сысертского ГО. Сейчас они локализованы. Еще один в Березовском ГО. Там до сих пор работают специалисты, а именно более 40 человек личного состава авиабазы. Также задействовано 18 единиц техники.

С установлением сухой жаркой погоды риск природных пожаров возрастает. При посещении лесов необходимо быть аккуратными. Сообщать о возгораниях можно по номерам 112 и 8 800 100-94-00 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".