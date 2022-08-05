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Общество
5 августа 2022, 12:39

Полиция Екатеринбурга устроила рейд по выявлению мигрантов-правонарушителей

рейд по мигрантам

В ходе профилактического мероприятия были проверены места концентрации иностранных граждан. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга провела плановое профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант". Рейд проходил на территории Железнодорожного и Чкаловского районов города.

Всего было проверено 196 иностранцев. Среди них выявлено 17 граждан, которые нарушили режим пребывания в стране. У них не было документов, подтверждающих право на проживание в РФ. Еще 11 мигрантов нарушили правила въезда в Россию. Им грозит административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, возможно, даже выдворение.

Кроме того, полицейские зафиксировали следующие нарушения: управление транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой (остановлено 19 человек), употребление алкоголя в общественном месте (4 человека). По всем фактам будут проведены проверки. Собранные материалы передадут в суды, которые решат дальнейшую судьбу иностранцев.

Как уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, профилактические рейды на территории уральской столицы будут продолжены.

Областная газета Свердловской области

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