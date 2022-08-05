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Общество
5 августа 2022, 13:28

Свердловский губернатор рассказал о мерах по стабилизации экономики в регионе

совещание

Максим Решетников: на УрФО приходится пятая часть всех инвестиций в стране. Фото: Полина Зиновьева

Социально-экономическая ситуация в Свердловской области стабильна. По ряду ключевых позиций рост показателей сохраняется. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на совещании с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и полпреда Президента России в УрФО Владимира Якушева.

По данным губернатора, на Среднем Урале ведется работа по нескольким направлениям: укрепление рынка труда, обеспечение роста заработной платы, адресная социальная поддержка людей. В частности за год количество безработных сократилось почти в пять раз. Практически каждый третий свердловчанин получает какие-либо виды соцвыплат.

"Что касается непосредственно экономики, то мы реально оцениваем риски и вызовы, связанные с санкционными ограничениями, принимаем меры по их минимизации. В первую очередь речь идет об обретении производственного и научно-технологического суверенитета, выстраивании новых кооперационных и логистических цепочек. В этой связи в центре внимания — содействие развитию деловой активности, помощь малым и средним предприятиям", — сказал глава региона, добавив, что бизнес способен не только заполнить освобождающиеся ниши, но и предложить абсолютно новые виды продукции и технологии.

В свою очередь министр экономического развития России отметил, что в целом стабилизировать ситуацию в экономике помогла реализация плана первоочередных действий Правительства РФ и то, что субъекты Уральского федерального округа дополнительно к федеральным мерам поддержки активно запускали свои.

"На округ [УрФО] приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в округ будет направлен 131 миллиард рублей. В планах регионов привлечь 950 миллиардов инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация проектов началась во всех регионах", — отметил министр.

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев в ходе совещания уточнил, что "многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне".

Областная газета Свердловской области

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