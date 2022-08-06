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6 августа 2022, 09:15

6 августа – День железнодорожных войск

  Юлия Пастух
Железнодорожная бригада

Фото: пресс-служба ЦВО

Правительство Свердловской области поздравило с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов.

"На военных железнодорожников возложена ответственная задача по защите, обеспечению безопасной эксплуатации и при необходимости восстановлению железных дорог, используемых для воинских перевозок.

Военные железнодорожники всегда добросовестно и ответственно выполняют свой воинский долг, обеспечивая надежное транспортное сообщение Вооруженных Сил России. И сегодня они оперативно восстанавливают разрушенные мосты и пути сообщения в ДНР и ЛНР, городах Украины", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Профессионализм, личное мужество, четкая и качественная работа военных железнодорожников способствуют высокой боеспособности российской армии, укреплению безопасности и оборонной мощи РФ.

Областная газета Свердловской области

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