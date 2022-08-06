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Последний месяц лета, казалось бы, дает огородникам время на передышку. Все уже посажено, прополото, знай только, пожинай плоды своих трудов. Но именно в августе битва за урожай плавно перетекает в битву с урожаем. Все надо собрать, обработать, законсервировать, и в этой суете не забыть сделать несколько важных дел, от которых зависит многое.

1. Во-первых, урожай надо сохранить и сделать это качественно. Чтобы к новому году достать свежие яблоки, как будто только что сорванные с ветки, или на весь год обеспечить семью картофелем и морковкой, нужно подготовить место для хранения. Погреб (по возможности) необходимо проветрить. Тем более синоптики обещают начало августа теплым и сухим. Стены хранилища нужно обработать раствором уксусной кислоты (20 мл 70-процентной эссенции разводят в литре воды), медным купоросом (150 граммов порошка разводят в литре воды) либо следует купить готовое средство для обработки погребов и подвалов. Это снизит вероятность возникновения грибка.

– Обязательно обрабатываю стены в погребе ежегодно, и потом еще сверху белим известкой, она также борется с грибком и сыростью, картошка и другие овощи буквально до следующего сезона хранятся у нас хорошо, достаешь даже в июне как только что с грядки, – делится опытом садовод из Среднеуральска Татьяна Черняева.

2. Далее проверьте грядки с корнеплодами. В августе самое время проредить в последний раз за сезон морковь и свеклу. Крупные плоды можно уже съесть, а те, что помельче, наберут массу за оставшийся месяц.

Кусты кабачков и тыкв тоже в это время требуют омоложения. Чтобы тыквы созрели, необходимо подрезать плети, убрать мелкие завязи, и лишние листья, таким образом растение будет тратить силы только на вызревание плодов. На кустах кабачков обязательно убирать еженедельно листья, близко расположенные к земле, они могут стать источником грибковых заболеваний.

К тому же если укрыть растения нетканым материалом, то плодоносить кабачки будут до конца сентября, по крайней мере их не погубят первые заморозки. На среднем Урале они бывают уже в середине августа.

Клубника, которая уже дала урожай, тоже требует внимания. Нужно убрать кусты, которые плодоносят более трех лет.

– У нас на поле есть несколько рядов клубники, которые мы посадили пять лет назад, когда только начинали ягодный бизнес. В этом сезоне практически ничего там не собрали, ягоды стали очень мелкие и не такие вкусные. Обязательно надо убирать старые кусты, иначе урожая не будет, и август самое подходящее время. Молодые саженцы успеют набраться сил, сформируют хороший куст, и в новом сезоне дадут ягоды в соответствии с сортом, – рассказал агрофермер Шукюр Алиев.

Грядки для новых кустов клубники лучше сделать на новом месте. Ягода хорошо себя чувствует там, где раньше росли лук, чеснок, укроп, петрушка, салат, редис, свекла или морковь. А вот на грядку после баклажанов, перца, огурцов, картофеля высаживать клубнику не стоит. Эти культуры подвержены одинаковым заболеваниям. При подготовке участка для посадки землю необходимо удобрить компостом (ведро на квадратный метр), или внести минеральные удобрения.

3. Грядки для клубники сейчас как раз готовы освободить лук и чеснок. Убирать эти культуры можно, как только пожелтеют перья. Делать это следует только в сухую погоду. Если листья у лука и чеснока еще зеленые, то можно ускорить созревание. У чеснока перья рекомендуется завязать в узел, а лук приподнять вилами, таким образом все питательные вещества из ботвы перейдут в луковицу. Собирать урожай можно спустя несколько дней после этих несложных манипуляций. Культуры необходимо просушить на солнце, после этого они будут хорошо храниться.

4. Тепличные растения также требуют внимания. У томатов необходимо удалить боковые побеги, новые соцветия и прищипнуть верхушки, растение перенаправит свои силы на созревание уже имеющихся плодов, а новые все равно не успеют сформироваться.

Первая половина августа как нельзя лучше подходит для сбора семян томатов, и затягивать с этим не стоит. Сейчас высок риск заражения растений различными заболеваниями, а семена лучше брать от здоровых кустов. Необходимо выбрать крупные и спелые помидоры, но важно, чтобы плоды были не переспевшие.

– Семена в перезревших томатах могут начать развиваться, то есть, по большому счету, прорастать, но не всегда эти процессы заметны глазу. Получается, можно собрать семена, высушить их, там внутри погибнут зародыши растения, а в новом сезоне ничего не взойдет, от перезревших плодов чаще всего получаются пустышки, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Владимирова.

Сами плоды, которые намечены на семена, должны соответствовать заявленному сорту (брать семена от гибридов нельзя), и лучше заранее, еще на этапе цветения, закрыть кисть марлей. Таким образом, вероятность переопыления будет сведена к минимуму.

С перцев и баклажанов в теплице также стоит убрать новые соцветия и лишние листья.

5. На освободившихся грядках можно посеять редис, салат, рукколу, или сидераты. Эти культуры успеют созреть до конца огородного сезона, правда, во второй половине августа нужно следить за прогнозом погоды и желательно установить над грядками (кроме тех, где посеяны сидераты) парники. Немного усилий – и свежая зелень будет радовать еще долго.

Не надо забывать и про клумбу. Все луковичные растения (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, мускари, пушкинию, лилии) садят обычно в конце последнего месяца лета либо в начале осени (подробно о посадке луковичных цветов «ОГ» расскажет в следующих номерах. – Прим. ред.)

Сейчас можно посеять морозник. Это первоцвет, который порадует вас своим цветением, как только сойдет снег. Или незабудки – они и сами хорошо рассеиваются по участку, но если незабудки еще не украшают вашу клумбу, то самое время посеять этот неприхотливый цветок.

6. Август хорошо подходит для деления кустов многолетних цветов. Астильбы, пионы, императорский и шахматный рябчики, флоксы лучше всего перенесут пересадку именно сейчас. У растений будет время нарастить крепкое корневище, чтобы перезимовать без потерь.

7. Деревья, особенно яблони, сейчас нуждаются в подпорках. Тяжелый урожай может сломать ветви. Поэтому их необходимо укрепить. Малиновые кусты тоже нуждаются в подпорках – если ветки не были подвязаны, то сейчас самое время сделать это, будет проще собирать урожай.

8. Ночи в августе уже прохладные, роса, которая выпадает каждое утро, создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Поэтому, даже если на растениях нет заметных поражений, аграрии советуют проводить профилактические обработки участка биопрепаратами.

– Сейчас уже идет сбор урожая, поэтому для безопасности надо использовать только биопрепараты, тот же фитоспорин. Это, по сути, природный антибиотик для растений. Он сделан на основе бактериальной культуры Bacillus subtilis и очень хорошо справляется с грибковыми заболеваниями, – рассказала биолог Екатерина Чистякова.

9. Не стоит в августе пренебрегать поливом, особенно если погода недождливая. Вода в первую очередь нужна кустарникам, деревьям и многолетним цветам. Именно сейчас закладываются почки для будущего урожая. На один куст красной смородины нужно два ведра воды, черная требует 3–4 ведра, а малина и крыжовник – 5–6 ведер. Поливать растения нужно в жаркие дни, и сделать за август это надо не менее двух раз, чтобы в следующем году быть с урожаем.

10. Подготовьте компост. Зелень которая остается после сбора урожая, листва, скошенный газон и сорняки станут хорошим удобрением в следующем году. Главное, каждый зеленый слой пересыпать землей, и желательно поливать этот «пирог» специальными препаратами для компоста. Бактерии помогут всем отходам быстро перегнить, и к новому сезону эту землю можно будет вносить на грядки. Важный момент: не стоит отправлять в компост зараженные кусты, а также плети томатов и картофельную ботву. Эти растения чаще других подвержены различным заболеваниям, и складывая все в одну кучу, можно получить не удобрение, а рассадник с вредителями.

+1 В череде садовых дел обязательно нужно найти время для отдыха. Особенно приятно посидеть на улице вечером и понаблюдать за звездным небом. Звездопад (метеорный поток из созвездия Персея), который в этом году начался 17 июля и продолжится до 25 августа, достигнет своего пика в ночь на 13 августа. С пятницы на субботу за час можно будет заметить до 200 падающих звезд. Правда, в этом году небесное шоу немного подпортит Луна, она будет полной, и своим светом перекроет часть вспышек. Метеоры летят со скоростью около 210 тысяч километров в час и, проходя атмосферу Земли, загораются, оставляя яркие хвосты. В это время можно загадать желание, говорят, оно обязательно сбудется.