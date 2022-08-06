Мошенники выманили у 88-летней свердловчанки 500 тысяч рублей

Мошенник сказал женщине, что ее племянница попала под колеса автомобиля. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

У свердловской пенсионерки похитили 500 тысяч по схеме "родственник попал в ДТП". Женщина заплатила мошенникам, чтобы оградить племянницу от ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"В полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась племянницей. Звонившая плакала навзрыд и сквозь слезы рассказала, что попала под машину. Далее трубку взял мужчина, который сказал, что он адвокат и объяснил ситуацию", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

"Адвокат" рассказал, что племянницу сбил автомобиль при переходе в неположенном месте, теперь ей грозит ответственность за нарушение ПДД. Чтобы уладить ситуацию, мужчина предложил пенсионерке заплатить 500 тысяч рублей. Женщина согласилась, и вскоре к ней за деньгами приехал курьер.

"Сыщикам удалось установить личность курьера и задержать его. Он признал, что по указанию своих кураторов из соцсетей совершил хищение, а затем перевел деньги на указанные ему счета за вычетом своего процента", — добавили в полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В настоящее время мужчина арестован.

Сотрудники полиции вновь обращаются к людям, особенно пожилого возраста, с просьбой не доверять подобным звонкам. В видеоролике, снятом МВД России, показано, как действовать в таких ситуациях.