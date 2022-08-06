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6 августа 2022, 16:05

Невьянск празднует день наклонной башни Демидовых

  Юлия Пастух
Наклонная башня Демидовых

Кульминацией праздника станет мэппинг. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в Невьянске в 20-й раз проходит день чествования наклонной башни Демидовых. Праздник продлится до позднего вечера.

В течение всего дня в здании башни проходят экскурсии, с 15:00 начались театрализованные представления. Также на территории музея работает ярмарка, где ремесленники демонстрируют свое мастерство и делятся секретами. 

С 18:00 на большой сцене стартует концертная программа, выступят профессиональные артисты. 

Кульминацией праздника станет мэппинг (шоу, основанное на проецировании изображений на масштабные и малые предметы — Прим. ред.) и салют над городским прудом, сообщили в музее.

Невьянская башня построена в период с 1722 по 1732 годы по приказу Акинфия Демидова. Является "визитной карточкой" города.

Онлайн-трансляцию концерта покажут на портале "Культура.рф" и на канале Невьянского музея на YouTube (с 17:00):

Областная газета Свердловской области

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Невьянск празднует день наклонной башни Демидовых