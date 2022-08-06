Свердловские врачи спасли девочку, которая получила пулевое ранение в голову

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи из Свердловской области спасли 10-летнюю девочку из Алапаевска, которая в конце июня получила пулевое ранение в голову.

По словам врачей Алапаевской горбольницы, они оперативно провели компьютерную томографию головного мозга, рентгенологические, лабораторные исследования. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Так как травма оказалась серьезной, ребенка на вертолете перевезли в Екатеринбург в ДГКБ № 9.

Там девочку сразу же прооперировали и на 18-е сутки перевели в нейротравматологическое отделение больницы, где ее лечили травматологи, неврологи, окулисты и ЛОР-врачи, передает департамент информполитики Свердловской области.

Спустя месяц ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии, но спустя несколько дней у пациентки начались сильные головные боли. Решением проблемы занялись врачи из Областной детской клинической больницы (ОДКБ).

"Девочка поступила к нам с интенсивными головными болями. Чтобы исключить кровотечение или внутричерепную гипертензию, ей сразу провели МРТ. Оказалось, причиной головных болей была инфекция. Назначенное лечение принесло желаемый эффект", — рассказала врач неврологического отделения ОДКБ Мария Шаврова.

Врачи детской областной больницы подчеркнули, что коллеги из ДГКБ № 9 сотворили настоящее чудо: у ребенка после серьезной черепно-мозговой травмы максимально восстановлены все функции. Девочка сегодня говорит, ходит и бегает.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Позднее задержали подозреваемого стрелка. Он признался в содеянном, пояснив, что из мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Мужчине было предъявлено обвинение, его заключили под стражу.