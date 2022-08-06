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Общество
6 августа 2022, 18:20

17 екатеринбуржцев оштрафовали за распитие алкоголя на улице

  Юлия Пастух
Бар

Рейды будут продолжены в других районах города. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Кировском районе Екатеринбурга сотрудники полиции провели рейд "Улица — Бар". Особое внимание было уделено профилактике преступлений и правонарушений, а также выявлению фактов незаконной торговли на городской набережной.

Стражи порядка проверяли факты распития алкоголя в общественных местах, нарушения миграционного законодательства, а также нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время. 

По итогам рейда было составлено 17 административных протоколов за употребление спиртного в запрещенных местах и 13 протоколов за мелкое хулиганство, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Правоохранители также обнаружили предпринимателей, которые вели незаконную продажу. После беседы с полицейскими они свернули торговые точки.

В ведомстве отмечают, профилактические мероприятия будут продолжены в других районах города.

Областная газета Свердловской области

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