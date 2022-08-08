На Среднем Урале предложили новый способ борьбы с борщевиком

На Среднем Урале предложили бороться с борщевиком новым способом. Фото: Полина Зиновьева

Метод разрабатывают активисты свердловского регионального отделения Российского экологического общества. Они предлагают срезать растение с помощью аккумуляторных ножниц.

Эксперимент экологи проводят в Березовском городском округе. Активисты срезают борщевик Сосновского вдоль трассы на протяжении километра. Данный участок находится на контроле, сообщили в пресс-службе РЭО.

"Основная идея — не дать растениям расплодиться. Борщевик Сосновского цветет один раз в жизни, таким образом эффективным методом является срезка еще недозревших семян. К сожалению, их все уничтожить невозможно, и те, которые уже попали в землю, прорастут вновь на следующий год. Именно поэтому необходимо контролировать такие опасные территории", — рассказал заместитель председателя реготделения Антон Черноголов.

Как объяснили экологи, аккумуляторные ножницы с длинной ручкой позволяют избежать близкого контакта с растением. Ядовитый сок не попадает на кожу срезающего. Ситуацию с произрастанием борщевика на обработанном участке будут отслеживать, если способ оправдается, то его распространят в других свердловских муниципалитетах.

Экологи напоминают, что на солнце от соприкосновения с растением у человека возникают ожоги на коже, так как она лишается защиты от ультрафиолета. В сельском хозяйстве борщевик губительно влияет на местные экосистемы. Сейчас в регионе устанавливается точная площадь зараженных территорий опасным растением, в дальнейшем в области планируют создать карту, где произрастает борщевик.

Ранее в екатеринбургской клинической больнице № 14 дерматологи зафиксировали рост числа обращений от пациентов, пострадавших от ядовитых растений.