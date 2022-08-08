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Общество
8 августа 2022, 11:04

В Свердловской области сотрудники МЧС проверяют школы к учебному году

  Валерия Белякова
Инспектор на проверке

Сотрудники МЧС проверяют образовательные организации к новому учебному году. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Госинспекторы принимают участие в работе комиссий по приемке социальных учреждений. В этом году сотрудникам МЧС необходимо проверить 2 659 объектов, в число которых входят школы, детские сады, организации профессионального и допобразования.

Особое внимание при проверке инспекторы уделяют состоянию систем пожарной безопасности. Автоматическая сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть исправны, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Все системы должны своевременно обслуживаться и проходить технические регламенты.

Также учреждения обязаны иметь огнетушители с паспортами и исправное электрооборудование. В зданиях должно быть налажено противопожарное водоснабжение, открыты и не захламлены пути эвакуации. Персонал обязан знать правила безопасности на случай возникновения пожара, с работниками проводят дополнительные инструктажи. Внимание уделяется и созданию в образовательных организациях уголкам пожарной безопасности, где с правилами могут ознакомиться дети.

В МЧС добавляют, все замечания с их стороны в учреждениях устраняют в ходе проверок либо в отведенные для этого сроки. На сегодня в регионе со стороны инспекторов пожнадзора приняты больше половины образовательных организаций.

Областная газета Свердловской области

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