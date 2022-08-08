День наклонной башни Демидовых в Невьянске отметили 26,5 тысяч человек

В Невьянске в 20-й раз прошел День чествования наклонной башни Демидовых. Мероприятие посетили 26,5 тысяч человек — гости из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и практически всех городов Свердловской области.
Традиционно на площадке развернулась ярмарка-выставка народных промыслов. В этом году она объединила рекордное количество участников — 110 человек. Для семей с детьми прошли мастер-классы, познавательные игры, квесты.
Особенностью праздника стали театрализованные экскурсии. Посетители в том числе увидели сцену встречи Петра I и Никиты Демидова, узнали, как создавался Невьянский завод. Кульминацией праздника стало проецирование видеоряда на башню и салют, сообщает департамент информполитики региона.
Директор Невьянского историко-архитектурного музея Марина Морева отметила:
— Невьянская башня — один из тех объектов, которыми может гордиться Россия, Урал и Свердловская область. Ежегодно достопримечательность посещает порядка 100 тысяч человек.
Невьянская башня построена в период с 1722 по 1732 годы по приказу Акинфия Демидова. Является "визитной карточкой" города.
Добавим, День чествования наклонной башни Демидовых вошел в число 15 объектов, вынесенных на открытое голосование на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала". Каждый житель региона, достигший 18 лет, сможет выразить свое мнение в разделе "общественное голосование" на портале госуслуг. Церемония подведения итогов и вручения дипломов состоится 17 января — в День образования Свердловской области.