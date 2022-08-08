День наклонной башни Демидовых в Невьянске отметили 26,5 тысяч человек

Ежегодно достопримечательность посещает порядка 100 тысяч человек. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Невьянске в 20-й раз прошел День чествования наклонной башни Демидовых. Мероприятие посетили 26,5 тысяч человек — гости из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и практически всех городов Свердловской области.

Традиционно на площадке развернулась ярмарка-выставка народных промыслов. В этом году она объединила рекордное количество участников — 110 человек. Для семей с детьми прошли мастер-классы, познавательные игры, квесты.

Особенностью праздника стали театрализованные экскурсии. Посетители в том числе увидели сцену встречи Петра I и Никиты Демидова, узнали, как создавался Невьянский завод. Кульминацией праздника стало проецирование видеоряда на башню и салют, сообщает департамент информполитики региона.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Директор Невьянского историко-архитектурного музея Марина Морева отметила:

— Невьянская башня — один из тех объектов, которыми может гордиться Россия, Урал и Свердловская область. Ежегодно достопримечательность посещает порядка 100 тысяч человек.

Невьянская башня построена в период с 1722 по 1732 годы по приказу Акинфия Демидова. Является "визитной карточкой" города.