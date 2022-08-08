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Общество
8 августа 2022, 12:46

"Уральские авиалинии" вернули часть денег пассажирам за отмененные рейсы

  Валерия Белякова
Самолет авиакомпании

За отмену рейсов на "Уральские авиалинии" массово жаловались пассажиры. Фото: Алексей Кунилов

В дело вмешался отдел областного Управления Роспотребнадзора, который подал коллективный иск в отношении авиакомпании за отмену рейсов. Претензия была направлена в Октябрьский суд Екатеринбурга.

Жалобы на "Уральские авиалинии" за отмену перелетов поступали в массовом порядке. Всего специалистами свердловского Роспотребнадзора было принято 30 заявлений от пострадавших, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там добавили, что авиакомпания уже предоставила сведения о частичном возврате средств на счета пассажиров за отменные рейсы. Однако потребители не отказались от претензий по оплате неустойки. Более того, в адрес авиаперевозчика продолжают поступать претензии. На рассмотрении находятся 24 аналогичных заявления.

Напомним, в июле авиакомпания отменила рейсы в 6 аэропортов, находящихся на юге России.

Областная газета Свердловской области

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