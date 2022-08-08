Свердловчан предупредили о перерывах телерадиовещания 9-12 августа

Ряд каналов может перестать показывать. Фото: Павел Ворожцов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.

Перерывы трансляции можно будет заметить в нескольких населенных пунктах региона. Завтра в период с 8:00 до 11:00 с неполадками могут столкнуться жители Режа, 10 августа с 9:00 до 10:00 — Первоуральска. Кроме того, 11 и 12 августа с 7:00 до 16:00 перебои ожидаются в поселке Восточный.

Свердловчан предупреждают о том, что могут перестать показывать "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "5 канал", "Культура", Россия 24", "Карусель", "ОТВ", "ТВ Центр", "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Рен-ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", "ТНТ" и "Муз ТВ". Также не стоит удивляться помехам при прослушивании "Радио России" и "Воскресения".