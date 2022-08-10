Екатеринбурженка осталась без автомобиля из-за долга по кредиту

Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, машину отправят на оценку и продадут. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

У жительницы Екатеринбурга арестовали автомобиль LADA Largus. Женщина задолжала более 600 тысяч рублей по кредиту.

Исполнительный документ о взыскании долга поступил к судебным приставам.

"Обращено взыскание на заработную плату должника, однако данных денежных средств оказалось недостаточно для полного и своевременного погашения всей суммы задолженности", — сказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Поскольку у екатеринбурженки в собственности находился автомобиль, было принято решение об аресте движимого имущества. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, машину отправят на оценку и продадут. Сейчас LADA находится на ответственном хранении в спецорганизации.