Свердловское СУ СКР проверяет информацию о запертых детях в автомобиле в жару

По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка. Фото: Алексей Кунилов

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга регионального СУ СКР начал проверку информации о том, что мужчина оставил двух маленьких детей в жаркую погоду в машине.

Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента. Планируется опросить возможных очевидцев и владельца транспортного средства. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка.

Добавим, ранее в интернете появилась информация, что водитель Land Cruiser оставил своих сыновей в машине пока лечил зубы. Детей, которые находились в автомобиле около часа, заметили жильцы дома на улице Данилы Зверева, 10.