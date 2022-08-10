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Общество
10 августа 2022, 11:05

Свердловское СУ СКР проверяет информацию о запертых детях в автомобиле в жару

СКР

По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка. Фото: Алексей Кунилов

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга регионального СУ СКР начал проверку информации о том, что мужчина оставил двух маленьких детей в жаркую погоду в машине.

Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента. Планируется опросить возможных очевидцев и владельца транспортного средства. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка.

Добавим, ранее в интернете появилась информация, что водитель Land Cruiser оставил своих сыновей в машине пока лечил зубы. Детей, которые находились в автомобиле около часа, заметили жильцы дома на улице Данилы Зверева, 10.

Областная газета Свердловской области

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