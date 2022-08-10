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10 августа 2022, 12:15

4 сентября состоится юбилейный День народов Среднего Урала

День народов Среднего Урала

Учрежденный в 2002 году праздник вновь соберет представителей национально-культурных объединений, жителей и гостей Екатеринбурга. Фото: Станислав Савин

В первое воскресенье сентября в Екатеринбурге состоится День народов Среднего Урала. Мероприятие станет юбилейным — отмечать будут в 20-й раз.

Как сообщают в департаменте информполитики Свердловской области, праздник приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом РФ.

По традиции на площадке разместится несколько десятков национальных подворий. Посетителей познакомят с обычаями и культурой многонационального Урала. Будут открыты ремесленные мастерские, пройдут ярмарки, мастер-классы.

Мероприятия, приуроченные ко Дню народов, состоятся во многих свердловских муниципалитетах. Они стартуют уже в августе и завершатся в конце сентября.

Добавим, ежегодно в праздновании принимают участие порядка 20 тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

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