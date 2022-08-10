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Общество
10 августа 2022, 12:50

Зарина Догузова надеется, что Европа не будет запрещать въезд туристам из РФ

Зарина Догузова

Руководитель Ростуризма считает, что свобода передвижения является одним из основных прав человека, а не привилегией. Фото: из telegram-канала Зарины Догузовой

Зарина Догузова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Евросоюзу следует прекращать выдавать шенгенские визы российским туристам. Глава Ростуризма считает, что свобода передвижения является одним из основных прав человека, а не привилегией.

Зарина Догузова подчеркнула, что россияне тратят на отдых в европейских странах миллиарды долларов, поэтому запрет на выдачу виз может быть невыгоден даже по экономическим причинам.

"Уверена, что любой здравомыслящий человек — против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", — пишет глава Ростуризма у себя в telegram-канале.

При этом она пообещала, что Россия продолжит работать над увеличением числа интересных туристических предложений внутри страны, а также выстраивать отношения с другими государствами, готовыми развивать двустороннее сотрудничество.

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Областная газета Свердловской области

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