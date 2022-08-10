Статус самозанятого становится все популярнее в Свердловской области

Мужские стрижки являются сегодня одним из наиболее популярных видов услуг. Фото: Полина Зиновьева

По результатам первого полугодия в Свердловской области зарегистрировано свыше 145 тысяч самозанятых. Средний ежемесячный прирост с начала года составляет порядка 4 тысяч — такие данные озвучили вчера участники онлайн бизнес-форума "Свое дело".

В рамках программы "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" СОФПП организует бесплатные консультации и обучающие курсы для желающих найти свою нишу на рынке, предоставляет займы и кредиты на выгодных условиях. На эти деньги можно приобрести франшизу, арендовать помещение и начать свой бизнес.

Среди тех, кто воспользовался услугами фонда, 81,1% составляют физические лица и 18,9% — индивидуальные предприниматели и юрлица. В числе наиболее популярных направлений деятельности, которые уральцы выбирают в качестве собственного дела, перевозки пассажиров и грузов, доставка товаров на дом, ремонт и строительство, обучение и репетиторство, торговля самостоятельно произведенным товаром, бьюти-услуги. К примеру, в этом году СОФПП профинансировал обучение с нуля и повышение квалификации в Академии Мотчаного. Субсидированной программой воспользовались 85 человек, еще 25 человек ждут своей очереди.