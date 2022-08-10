В Свердловской области карты болельщика оформили более 20 тысяч человек

С такими картами болельщики могут посещать матчи Российской Премьер-Лиги. Фото: Павел Ворожцов

С 4 июля карты болельщиков (Fan ID) на Среднем Урале оформили более 20 тысяч человек, из которых 15,2 тысячи воспользовались порталом Госуслуг и идентифицировались в офисах МФЦ. С такими картами болельщики могут посещать матчи футбольной Российской Премьер-Лиги.

Директор МФЦ по Свердловской области Анастасия Девятых напомнила, что идентификацию граждан по ранее сформированному заявлению проводят 124 офиса многофункционального центра. Оформить Fan ID с нуля можно в 11 офисах уральской столицы и 2 мобильных пунктах возле стадиона "Екатеринбург Арена".

"Количество оформлений традиционно увеличивается накануне футбольных матчей. Востребованность есть, услуга популярная, но мы полностью готовы к наплыву людей. Трудностей на данный момент не возникало, оформление карт болельщика проходит штатно. Все заинтересованные смогли и могут оформить карты болельщика", — передает слова Анастасии Девятых департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, оформление цифрового паспорта болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ.

Граждане старше 14 лет могут подать заявку на оформление карты болельщика самостоятельно либо через портал Госуслуг, либо лично в определенных офисах МФЦ. Детям младше 14 лет оформить документ могут родители или законные представители. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету и предоставить фотографии. После оформления карты необходимо прийти в офис многофункционального центра и подтвердить свою личность.

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