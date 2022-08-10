«Пришел за посылкой – попал на портал»

В Свердловской области реализуется программа модернизации сельских почтовых отделений. Местные узлы связи отремонтируют и обеспечат возможностью оказывать допсервисы. До конца года будет обновлено более 40 офисов, обслуживающих порядка ста тысяч жителей.

Почтовые отделения модернизируют в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 5 миллиардов рублей. 190 миллионов рублей получила Свердловская область.

Почтовые отделения отремонтируют, оснастят системами пожарной сигнализации, кондиционерами и видеокамерами. Для удобства маломобильных граждан везде появятся пандусы и кнопки вызова персонала. Все офисы будут оснащены компьютерами с доступом в интернет, где сельчане смогут самостоятельно или с помощью специалиста подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, распечатать или отсканировать документы, проверить электронную почту. А еще, придя за газетой или пенсией, можно будет измерить температуру, давление или уровень кислорода в крови.

– По охвату и масштабу работ это беспрецедентная модернизация, – говорит директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Дмитрий Киселёв. – Около 100 000 жителей сельских территорий, клиентов Почты России, смогут получать почтовые, финансовые и государственные услуги в современных комфортных условиях.

В поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа почтовое отделение возводят с нуля. На месте старого здания поставили быстровозводимую конструкцию. Сейчас рабочие занимаются благоустройством и отделкой помещения. На остальных объектах идут капитальные ремонты. В почтовом отделении в деревне Гора Шалинского городского округа осталось расставить мебель и оборудование.

– Поменяли все – полы, систему отопления, старые деревянные окна. Провели воду, интернет. Все оформили в фирменном стиле Почты России, – рассказывает глава Горной сельской администрации Игорь Перин. – На нашей территории проживает около 1,2 тысячи человек, много пенсионеров. Открытия нового отделения, где можно с комфортом получить привычные услуги и цифровую помощь, ждут с нетерпением.

В некоторых муниципалитетах обновят по нескольку объектов почтовой связи. В Каменском городском округе идут ремонты в почтовых отделениях сёл Колчедан, Травянское и Позариха. В составе города Екатеринбурга – в поселках Горный Щит, Северка, Садовый.

Всего до 2025 года в стране будет отремонтировано 25 тысяч объектов почтовой связи.