Участники экспедиции на перевал Дятлова сделали несколько находок

Прошел ровно год, как не стало Юрия Кунцевича. В память о нем на перевале появилась мемориальная доска. Фото: группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

Участники экспедиции на перевал Дятлова вернулись в Екатеринбург. Задачи похода выполнены почти на 100%.

Об этом сообщили организаторы поездки.

"Позади 10 дней в тайге. Сделаны несколько новых открытий: обнаружено точное место лабаза (место, где туристы перед сложным восхождением временно оставляют тяжелую кладь — Прим. ред.) дятловцев-1959, найдены металлоискателями два предмета, однозначно относящихся к той эпохе", — отмечают они.

Кроме того, во время экспедиции была установлена мемориальная доска в память Юрия Кунцевича. Ранее стало известно, что новая экспедиция будет посвящена основателю Фонда памяти группы Дятлова, а также организатору более десяти походов к перевалу. Прошел ровно год, как не стало Кунцевича. Он скончался после заболевания коронавирусом.

Напомним, группа из девяти туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Причины и обстоятельства трагедии непонятны до сих пор. При этом существует около ста версий: от природных и криминальных до техногенных и мистических.

Фото: группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

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