На Урале росгвардейцы отработали навыки пилотирования вертолетов Ми-8. Видео

Офицеры эскадрильи продемонстрировали высокий профессионализм. Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Авиаторы Уральского округа Росгвардии выполнили тренировочные полеты в дневное и ночное время. Военнослужащие отработали навыки пилотирования вертолетов Ми-8.

Кроме того, внимание было уделено выполнению поисково-спасательных работ. Также проработаны действия при отказе одного из двигателей во время взлета и посадки. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Как отметил командир отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа Росгвардии Егор Никулин, основная цель во время полетов — поддержка уровня натренированности летного состава для выполнения определенных задач.

Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Мероприятие прошло под руководством врио начальника авиационного отдела округа полковника Павла Попцова. Он отметил высокий профессионализм офицеров эскадрильи. По его словам, росгвардейцы успешно справились с поставленными задачами и подтвердили готовность к реальным действиям.