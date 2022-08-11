Мобильный интернет МТС поможет спортсменам во время забега "White peak" на гору Белая

Фото: Елизавета Порошина

МТС обеспечила отдыхающих на горе Белой высокоскоростным мобильным интернетом стандарта LTE.

Протестировать новые возможности передачи данных посетители всесезонного курорта «Гора Белая» смогут уже 13 августа в День физкультурника, когда состоится забег в гору "White peak". Участники забега на 1800 метров, а также зрители и болельщики смогут вести прямые трансляции с этого мероприятия, благодаря новой базовой станции сотовой связи.

Базовая станция МТС обеспечивает стабильное покрытие горнолыжных склонов, гостиницы, ресторанного комплекса и всей инфраструктуры курорта, а также большую часть соседнего посёлка Уралец, где часто квартируют отдыхающие.

«Гора Белая – это действительно всесезонный курорт, доказавший свою привлекательность у туристов и зимой и летом. В преддверие интересного мероприятия – забега на гору, мы установили дополнительное оборудование, что позволит участникам вести стримы и смотреть видео на скорости до 42 Мб/с. А учитывая популярность комплекса – по оценке специалистов горнолыжный комплекс посещают до 300 тысяч человек в году – быстрый интернет дополнительно простимулирует развитие популярности этого места», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Наша цель — обеспечить на территории курорта доступ к высокоскоростному интернету. Заказать, забронировать, оплатить — это только часть истории. Другая, не менее важная, — это маркетинг территории. Мы сейчас живём в мире “не выложил, значит, не было”, и потребление информации и услуг в интернете будет только расти. Нам нужно такое качество покрытия интернетом, чтобы можно было зайти в соцсети, делать стримы уральских походов и онлайн передавать приветы друзьям. Всё это лучше любых буклетов будет работать на продвижение нашего региона», – рассказал руководитель управляющей компанииТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.