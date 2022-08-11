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Общество
11 августа 2022, 16:37

На Средний Урал завезли 20 тонн яблок с вредителем

яблоки

Яблонная плодожорка — самый распространенный вредитель плодовых садов. Фото: Галина Соловьева

На Средний Урал разрешили ввезти крупную партию казахстанских яблок, в которых нашли вредителей. Дело в том, что фрукты заражены плодожоркой.

Этот вредитель не опасен для человека. Однако сам фрукт может потерять товарный вид, отмечается на сайте ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора".

Помимо яблок плодожорка может повредить грушу, персик, абрикос, сливу и даже грецкий орех.

Поскольку найденное насекомое – некарантинный вид, ввоз 20 тонн яблок был разрешен. При этом информация о выявлении плодожорки направлена в региональное Управление Россельхознадзора.

Областная газета Свердловской области

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