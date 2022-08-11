На Среднем Урале больше 300 миллионов рублей выделено на модернизацию ЖКХ

На модернизацию сетей в города Среднего Урала направят 308,4 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области 308,4 миллиона рублей направлено в муниципалитеты на концессионные проекты в сфере ЖКХ. Решение принято сегодня на заседании правительства региона под председательством губернатора.

На строительство новых тепловых сетей 20 миллионов рублей выделено Первоуральску. В городе металлургов они изношены почти на 75%. Концессионное соглашение по модернизации систем теплоснабжения там было подписано в 2021 году, изменения к лучшему должны произойти в течение 3 лет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Еще 37 миллионов достанется Верхним Сергам на проект водоотведения. В городе в рамках действующей концессии уже введены в работу очистные стоки мощностью в 3 тысячи кубометров.

Малышевский рудник получит 79 млн рублей на новую систему водоснабжения. Модернизация тепловых сетей пройдет в Красноуфимске, на эти цели предусмотрено 54 млн рублей. 48 млн рублей выделено Сысертскому ГО на проект теплоснабжения. Арамиль и Тавда получат почти по 35 млн рублей на усовершенствование сетей тепло- и водоснабжения.

"Все проекты в этих муниципалитетах уже выполняются и где-то находятся в высокой степени готовности. И это те проекты, которые реализуются в рамках концессионных соглашений, когда помимо средств областного и муниципального бюджетов в них участвует бизнес. Все эти проекты позволят повысить комфортность проживания и качество жизни свердловчан", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, сейчас в Свердловской области ускоренными темпами ведется процесс подключения населения к газовым сетям. В регионе составляется интерактивная карта газификации.