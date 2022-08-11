Уральские геологи нашли окаменелости древнейших живых организмов

Окаменелости бактерий найдены на Лемезинском месторождении строматолитовых известняков. Фото предоставлено геологическим музеем УГГУ

Окаменелости древнейших живых организмов возрастом 1,5 миллиарда лет привезли из экспедиции сотрудники Уральского геологического музея УГГУ. Образцы строматолитов (ископаемых) с остатками цианобактерий они нашли на склоне горы Белетур в Челябинской области.

Исследования ученые вели в окрестностях города Катав-Ивановск на Лемезинском месторождении строматолитовых известняков, которое сейчас законсервировано, сообщили в геологическом музее. Участники экспедиции распиливали боковые поверхности карьера на крупные блоки, на которых сохранились срезы колоний цианобактерий. Они населяли дно протерозойского океана в далеком геологическом прошлом.

"Это необычные и удивительные ощущения: изучать и отбирать образцы ископаемых остатков древних организмов, живших свыше миллиарда лет назад, ходить практически по дну протерозойского океана", — поделился впечатлениям от экспедиции студент Уральского государственного горного университета Михаил Пахомов.

Геологи поясняют, что найденные цианобактерии родом из мезопротерозойской эры, формировали кислородсодержащую атмосферу на Земле. Это были единственные организмы на планете, которые могли усваивать углекислый газ, кислород, азот и сероводород.

Ученые отобрали образцы для музейной коллекции, самый крупный блок весом в 80 килограммов установят в холле учреждения, а из привезенных фото- и видеоматериалов создадут учебный фильм.

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