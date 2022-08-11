Больше двух тысяч свердловчан захотели проголосовать 11 сентября по месту нахождения

2 400 свердловчан написали заявления "Мобильный избиратель". Фото: Павел Ворожцов

2 400 жителей Свердловской области решили проголосовать на выборах губернатора за пределами избирательных участков по месту жительства.

Граждане подали заявление "Мобильный избиратель", которое дает им право сделать выбор в Единый день голосования, 11 сентября, на участке по месту нахождения, сообщают в официальном telegram-канале Свердловского избиркома.

По данным комиссии, через портал Госуслуг документы подали 2 175 человек. В территориальные избиркомы обратились 188 свердловчан, еще 37 жителей пришли в МФЦ.

В областной избирательной комиссии пояснили, что после подачи заявления "Мобильный избиратель" человек исключается из списка на участке по месту жительства. Его данные вносят в тот реестр, где он будет находиться в Единый день голосования. Подать документы можно до 7 сентября.

Напомним, голосование на выборах главы региона пройдет в один день — 11 сентября. Избирательные участки в Свердловской области будут работать с 8:00 до 20:00.