Эксклюзив. Находки экспедиции, вернувшейся с перевала Дятлова, могут открыть новую версию гибели туристов в 1959 году

Фото: группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

В Екатеринбург после десятидневной поездки на перевал Дятлова вернулась группа исследователей. О том, как обнаруженные ими находки могут изменить версии гибели группы Дятлова полвека назад, корреспонденту «ОГ» Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ рассказал руководитель экспедиции Алексей Королев.

Фото: группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

Позади 10 дней в тайге. Из экспедиции Алексей вернулся только сегодня утром, но узнав об интервью, попросил позвонить как можно быстрее — торопился на встречу с друзьями — 11 августа ровно год назад не стало основателя Фонда группы Дятлова Юрия Кунцевича. Телефонный разговор с Алексеем длился меньше 20 минут. Но за это время он сообщил много интересного.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

— Расскажите, как в этот раз проходила экспедиция на перевал Дятлова: были какие-то сюрпризы?

— Мы уже привыкли по предыдущим экспедициям, что все время происходят какие-то ЧП: у нас постоянно были какие-то пострадавшие. И мы думали, что этот раз не будет исключением. Но, к счастью, все живы-здоровы, вернулись в срок.

Но маленькая ложка дегтя все-таки была. Прежде чем начать пеший переход, надо было на вахтовке проехать от Ивделя примерно 7 часов по тайге, через реки, ручьи — тяжелая очень дорога. И вот пробили сразу два колеса.

Пришлось прямо на тропе ремонтировать. Конечно, это делал водитель, но мы тоже помогали, потому что колеса у КамАЗа огромные. В целом на ремонт ушло два часа. Это, пожалуй, единственное, что омрачило экспедицию.

— Жара не помешала?

— Нет, ясная погода, она, наоборот, помогает больше сил уделять исследовательской деятельности, а не сушиться и дрова заготавливать.

— Кто участвовал в экспедиции?

— У нас основной состав был 17 человек, плюс еще несколько туристов из числа друзей. Они вместе с нами дошли до перевала Дятлова, потом кто-то ушел дальше. То есть не участвовали непосредственно в работе экспедиции. В этот раз люди были разные: возраст от 10 до 60 лет. Почти половина — из Екатеринбурга, остальные — из других регионов. Это в основном исследователи, которые уже много лет занимаются этой историей и бывали в этих местах. Например, Александр Алексеенков из Москвы — он на перевале Дятлова был, наверное, уже раз 15. Знает практически все. Были сын и внук Юрия Константиновича Кунцевича. Была писательница из Болгарии Теодора Хаджийска, которая написала книгу и решила побывать на этом месте.

Вот все сообща.

Ну, и люди, которые первый раз пошли. То есть у нас новичков была примерно половина в этой экспедиции. Мы им провели экскурсии по основным точкам, и потом они по мере сил помогали.

— Археологи были в экспедиции?

— Археологов не было. Но мы надеемся, что в следующий раз у нас появятся такие специалисты.

ПОД ТРАВОЙ — КОРА

— Какие новые открытия вы сделали в этот раз, какие артефакты нашли?

— Во-первых, место лабаза (лабаз — место, где туристы перед сложным восхождением оставляют тяжелую кладь — Прим. ред.) дятловцев. Там, где была их предпоследняя ночевка 31 января 1959 года. Оно было открыто еще в 2019 году. В этот раз мы его подтвердили: на поляне была найдена такая площадка размером метр на полтора, выложенная березовой корой. Это та кора, которую положили дятловцы. То есть они на нее клали продукты. Вот она сохранилась, правда, уже покрылась толстым слоем дерна.

Фото: группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

— Почему вы решили, что это та самая кора, положенная дятловцами в 1959 году?

— Потому что сходится целый ряд факторов. Например, есть множество фотографий, сделанных на месте лабаза. Мы все это сопоставили, и все участники экспедиции признали, что эта та самая поляна.

Например, там есть некоторые приметные деревья, которые у поисковиков были сфотографированы. Мы тщательно все это проверили, и получается, что и конфигурация деревьев, и уклон горы — все совпадает. А когда в том месте, где предположительно стояла палатка дятловцев, нашли еще и кору, то все сошлось.

— Получается, эта площадка находится под землей?

— Не под землей, а под дерном. Там примерно три сантиметра за это время наросло — переплетение корней, трав — все это надежно укрывало и законсервировало таким образом это место.

ТОПОРОМ ПО СГУЩЕНКЕ

— Что еще было найдено?

— В этот раз мы принесли с собой два металлодетектора: одним я работал, другим — еще один член экспедиции Олег Таймень. И вот на пару мы с ним, перепроверяя друг друга, сначала возле кедра, где первые два тела дятловцев были найдены, мы обнаружили сгнивший кусок металлической банки, предположительно из-под сгущенного молока. Наподобие той, в которой в СССР выпускали сгущенку.

— А может тушенку?

— Возможно. Мы обсуждали, по советскому ГОСТу вроде бы различие между этими двумя банками есть в размерах. Мы сейчас не можем сказать из-под чего это, но это явно консервированная продукция.

То есть это даже не банка, а верхняя ее часть с крышкой. Возможно, при отсутствии ножа ее могли вскрывать топором.

Это найдено на глубине 28 сантиметров под верхним слоем почвы. Причем то, что эта находка не из 80-х, а из 50-х годов, говорит о том, что поверх банки было огромное количество толстых корней. То есть за долгие годы она затянулась растительностью.

Вопрос, чья это банка? Возможно, самих дятловцев. Но тогда это опровергает все предыдущие версии, потому что ни одна из них не подтверждает, что они ели что-то у кедра. Хотя теоретически это могло быть. Мы будем это проверять.

Либо банку могли оставить поисковики. Однако, учитывая, что шло следствие, никто бы не позволил им бросать бытовой мусор в 10 метрах от места, где были найдены тела.

Третий вариант: ее бросили еще какие-то неустановленные лица, и они в то время тоже были у кедра. В любом случае эта находка, она просто разрывает многие представления о дятловской истории.

Фото: Группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

— Там не может быть случайных банок? Там ведь глухая тайга в то время была?

— Нет, банки могут быть, но в поверхностном слое. На 28 см вниз может уйти только очень давняя банка. А в то время там была глухая тайга. Дятловцы были первыми. То есть до них туда некому и незачем было ходить.

Либо мы признаем, что какие-то люди оказались примерно в то же время у этого же кедра и бросили банку. Но это как иголка в стоге сена, то есть попасть в то же самое место, в тот же самый период — вообще фантастика.

В то время только разворачивалось туристическое движение. Северный Урал был практически не освоен. И если, допустим, у той тропы еще люди ходили, то отклонение на 1,5 км в лес, как это дятловцы сделали, зайти туда просто так нереально.

Вот эту банку мне посчастливилось найти, а Олег Таймень нашел в ручье, там, где был настил и были обнаружены еще четыре тела, металлический цилиндр небольшого размера. Мы пока не можем сказать, что это было. У нас несколько версий есть, но ни одна из них не кажется 100-процентной.

НИ ПЕРО, НИ АВТОРУЧКА

— Что за цилиндр?

— Он наподобие авторучки, по толщине, по диаметру. Предположительно металлический — металлодетектор на него сработал. Но в то же время очень легкий. То ли это какой-то сплав, то ли что-то металлосодержащее, мы пока не знаем. Этот предмет больше 60 лет пролежал под камнем, в воде. Мог измениться по своим физическим свойствам.

— А размер какой?

— Размер примерно с палец. Но это не весь. Он, скорее всего, обломился, а другую часть, возможно, унесло водой.

— Это может быть ручка?

— Нет. Он не полый внутри, а цельнолитой, но такого же диаметра, как ручка. На нем частично есть наслоения — наносной грунт мог со временем затвердеть на нем. Пока мы его только нашли, осмотрели, отмыли от грязи. Но требуется более серьезное исследование, чтобы сказать, что это такое.

— Есть предположения?

— Первое предположение было, что это перьевая ручка. Потому что 1959 год, тогда еще могли писать чернилами. Там такое заострение на конце, поэтому сначала нам показалось это именно пером. Но все-таки потом мы от этой версии отказались.

— Почему?

— Потому что цилиндр не полый внутри. К тому же на конце перьевая ручка должна иметь какой-то сток для чернил, а его там нет.

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

— Главной целью экспедиции была установка знака в память о Юрии Кунцевиче. Где находится эта мемориальная доска?

— Есть поляна в лесу. То есть это не сам останец (останец — изолированный массив горной породы, который остался после разрушения окружавшей его более неустойчивой породы — Прим. ред.), где сейчас висит штук пять разных досок. Внизу, в километре от него, Юрий Константинович Кунцевич всегда ставил свой экспедиционный лагерь. И вот там в лесу на толстом кедре мы и повесили памятную доску.

— Доска деревянная, не боитесь, что она недолговечна?

— Нет. Мы целых полгода занимались этим проектом: консультировались, нашли материал, специалистов. Это долговечное изделие. Памятный знак сделан из ясеня. Доски обработаны специальным раствором и покрыты корабельным лаком. Поэтому мы предполагаем, что наш памятный знак может провисеть десятки лет. Природа на него не должна радикально повлиять.

ПЕРЕВАЛ ЗАГАДОК

— Приблизилась ли ваша экспедиция к разгадке тайны гибели дятловцев?

— Я считаю, что находкой лабаза мы подтверждаем путь дятловцев. Потому что есть версии, которые строятся на размышлениях, что маршрут был не такой, как следствие считало. Но вот этот факт его подтверждает. Скорее всего, они действительно 31 января 1959 года стояли здесь, в лесистой части. А на следующий день — пошли наверх. То есть мы это подтвердили.

Ну, а обнаружение консервной банки возле кедра вообще может перевернуть всю дятловскую историю. Сама по себе банка еще ни о чем нам не рассказывает, но вокруг надо искать дальше.

У нас время было ограничено, мы не можем там гектар прочесать, и количество людей тоже, конечно, небольшое. Но если расширить зону поиска, то неизвестно, что там можно найти возле кедра или в ручье.

Все традиционно работают вокруг того места, где была палатка дятловцев, наверху, возле подножья Холатчахля. А возле кедра — туда мало кто ходит.

Мы едва ли не первые, кто прошел с металлодетекторами — прочесали пока небольшой район.

Это же огромная локация. Чтобы ее детально изучить, там, конечно, нужно десятки лет и огромное количество людей. Местность сложная, гористая, там много труднодоступных мест. Плюс, это все больше 60 лет назад случилось. Все следы ушли под толстый слой дерна, под камни, вода где-то смывала. То есть произошел перенос и скрытие артефактов.

Надо искать дальше, может быть там будут новые находки.

Фото: группа "Перевал Дятлова-22" в соцсети "ВКонтакте"

— Как Вы считаете, есть ли какая-то тайна гибели экспедиции Игоря Дятлова в 1959 году или все уже объяснил Следственный комитет?

— Тайна, безусловно, осталась. Следствие весьма хитро резюмировало уголовное дело, что дятловцев погубила некая непреодолимая сила. Специалисты говорят, что не может юридически заключение быть настолько неопределенным. Если бы в уголовном деле была указана четкая причина, например, лавина, это был бы юридический язык.

А здесь мы видим, что ничего конкретного не написано, что стало причиной гибели дятловцев: предмет, человек, стихия.

— Вы лично какой версии придерживаетесь?

— Я считаю, что там была аномальная причина. То есть все какие-то техногенные, криминальные версии, они, на мой взгляд, критики не выдерживают. Потому что слишком много странностей.

В лесах люди гибли и, к сожалению, будут гибнуть. Но в основном понятно, что произошло.

А по дятловцам за 60 с небольшим лет все больше и больше вопросов возникает. Это говорит о том, что была нетривиальная причина их гибели.

— Какие еще исследования планируете провести?

— У нас уже есть планы на 2023 год. Новая экспедиция нужна. Но пока это только на стадии обдумывания. А из этой мы сегодня утром только вернулись.