Подтвердить право на земельный участок может лишь документ, составленный без ошибок Фото: Павел Ворожцов

Нередко люди сталкиваются с необходимостью исправить ошибку, допущенную при заполнении документов – паспорта, диплома и т. д. Несовпадение одной буквы может существенно повлиять на личные и имущественные права. Несоответствие приходится устранять в судебном порядке.

В Госюрбюро обратилась пенсионерка Алефтина М. с просьбой помочь установить факт принадлежности документа, подтверждающего выделение ей земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Документ был предоставлен в январе 1993 года, в подтверждение выдано свидетельство о праве собственности на землю. В нем и была допущена ошибка: в имени вместо буквы Ф написали В – АлеВтина.

Решить вопрос в досудебном порядке не удалось. И в администрации Красноуфимского городского округа, и в Росреестре Алефтина М. получила отказ, после чего обратилась в Госюрбюро. Юрист учреждения подготовил заявление в суд и представлял там интересы пенсионерки. Суд заявление Алефтины М. удовлетворил, факт принадлежности ей свидетельства о праве собственности на землю был установлен. Женщина получила возможность распорядиться земельным участком по своему усмотрению.

Комментарий эксперта

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, определены статьей 264 Гражданского процессуально кодекса Российской Федерации. Среди них и установление факта принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте.

Собственник имущества имеет триаду правомочий: владения, пользования и распоряжения.

Владение – это фактическое обладание имуществом, закрепленное юридическими документами.

Пользование предполагает возможность извлекать из вещи ее полезные свойства.

Распоряжение – главное правомочие собственника, позволяющее ему по своему усмотрению совершать с имуществом любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

В нашем случае Алефтина М. владела и пользовалась земельным участком около 30 лет. До тех пор, пока не возникла необходимость им распорядиться, имеющееся в документах несоответствие в написании имени не становилось проблемой или препятствием. Но при распоряжении имуществом важное значение приобретают правоустанавливающие документы – именно они подтверждают право лица определить судьбу имущества.

Не подтвердив факт принадлежности имущества на право собственности, невозможно и реализовать основное правомочие собственника — распоряжаться им. На этой стадии чаще всего и выявляются допущенные при оформлении документов ошибки (описки), исправлять которые приходится в судебном порядке, устанавливая юридический факт.