Нижний Тагил отмечает 300-летний юбилей

На набережной Тагильского пруда с 23:30 до 00:30 пройдет первый фестиваль фейерверков. Фото: Галина Соловьева

Сегодня вечером в Нижнем Тагиле стартует празднование 300-летнего юбилея. Отмечать круглую дату жители и гости города будут три дня — с 12 по 14 августа включительно.

Тагильчан с праздником поздравил мэр Владислав Пинаев на личной странице "ВКонтакте". "Нашему любимому Нижнему Тагилу исполняется 300 лет. Всем нам, нынешнему поколению <...> очень повезло. Мы являемся свидетелями и участниками этого замечательного, уникального и неповторимого события", — заявил он.

Глава уральской столицы Алексей Орлов в telegram-канале написал: "Замечательно, что у Екатеринбурга есть такой брат — сильный, надежный, твердый духом. Настоящий мастер, который три века создает очень разные, но одинаково красивые, восхитительные вещи. Мы дружим, помогаем друг другу, учимся друг у друга. С юбилеем, дорогие тагильчане. <...> Успехов и удач каждому из вас".

Пинаев также разместил у себя еще одно видео — фрагмент с генеральной репетиции 3D мэппинг-шоу. Световое представление об истории города можно будет увидеть на площади перед драмтеатром 12 и 13 августа с 22:00 до 00:00.

Ранее "Областная газета" публиковала программу празднования 300-летия Нижнего Тагила. Известно, что в числе приглашенных звезд автор и исполнитель нашумевшего хита "Ягода Малинка" Хабиб (с 22:00 до 22:50 12 августа) и группа "На-На" (с 22:00 до 23:00 13 августа). Оба выступления состоятся на площади у "Современника".

Самым насыщенным станет 13 число. Для горожан будут открыты 12 площадок, в том числе 2 в Нижнетагильском городском парке культуры и отдыха им. Бондина, по 1 в Театральном сквере, на Лисьей горе. На набережной Тагильского пруда с 23:30 до 00:30 пройдет первый фестиваль фейерверков. 14 августа планируется открыть стелу в честь присвоения муниципалитету звания "Город трудовой доблести".

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