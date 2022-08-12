12 августа – День Военно-воздушных сил России

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Правительство Свердловской области поздравляет с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов.

"Военно-воздушные силы составляют особую гордость России. История российской военной авиации — это летопись боевой славы, достижений конструкторской мысли и авиационной промышленности, высочайшего мастерства и отваги летчиков.

Сегодня ВВС России оснащены самой передовой техникой, занимают лидирующие позиции в мире по боеспособности, надежно защищают воздушное пространство страны, решают важные оборонные задачи. Отличная боевая подготовка, отвага, любовь к Родине военных летчиков являются залогом высокой обороноспособности России", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Промышленный комплекс Среднего Урала играет важную роль в развитии военной авиации. Современная сверхзвуковая авиация немыслима без продукции уральских предприятий: титана, оптических прицелов и другого высокоточного оборудования.