Главные достопримечательности Сысерти объединит желтая туристическая линия

Ярко-желтый цвет линии символизирует богатства Сысертского городского округа. Фото: управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области

В Сысерти вдоль велопешеходной тропы "Сысертская сотня" будет проведена желтая туристическая линия, которая объединит главные культурные и исторические достопримечательности города. В рамках первого этапа линию нанесли в самом центре.

Проект туристической тропы реализуют администрация Сысертского ГО, агентство развития Сысерти и управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области. Тропа рассчитана на многодневный поход, однако каждый отдельный участок можно посещать в разные дни.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских считает туристическую линию хорошей возможностью познакомиться с музеями, историческими зданиями и работами уличных художников города.

"Для начала планируем объединить 20 знаковых мест в единый сценарий путешествия. После окончательного согласования весь маршрут загрузят в приложение-аудиогид Welcome To Ural, а также отредактируют на Яндекс.Картах. Он станет доступным для жителей и гостей города", — передает слова Дмитрия Нисковских департамент информполитики Свердловской области.

Ярко-желтый цвет линии символизирует богатства Сысертского городского округа — легенды, горнозаводское наследие, природные ресурсы и бажовские места. Туристическая тропа соединит 8 населенных пунктов: Сысерть, Верхнюю Сысерть, Кашино, Абрамово, Кадниково, Космакова, Щелкун, КП "Заповедник".

Отметим, что в день 290-летия Сысерти, 6 августа, губернатор Свердловской области поддержал идею агентства развития Сысерти по созданию эндаумент-фонда, который позволит реализовывать проекты в сфере туризма.

"Такого в нашей области еще не было. Из этого фонда горожане будут получать деньги на новые классные проекты по развитию Сысерти", — отмечал глава Среднего Урала.