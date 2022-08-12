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Общество
12 августа 2022, 16:33

В день 300-летия в Нижнем Тагиле открыли движение по мосту через городской пруд

Мост через Тагильский пруд

Строительство объекта длиной 434 метра и шириной 24,8 метра длилось два года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В пятницу, 12 августа, в Нижнем Тагиле запустили движение по мосту через центральный пруд. Открытие долгожданного объекта дорожной инфраструктуры приурочено к 300-летию города.

Новый мост соединяет два района, находящиеся в разных частях Нижнего Тагила, — Дзержинский и Тагилстроевский. Ранее, чтобы добраться из одного района в другой, приходилось делать крюк через центр города. Кроме того, мост позволит вывести грузовой транспорт с основных улиц.

Строительство объекта длиной 434 метра и шириной 24,8 метра длилось два года. По мосту проходят четыре полосы и тротуары, а над дорогой установлена необычная архитектурная подсветка.

"Благодаря этому мосту значительно разгрузится центр города, можно будет быстрее добраться из одного района в другой. Ребята молодцы, все успели в срок, хоть было очень тяжело. <...> Попросил главу Нижнего Тагила составить мне список отличившихся работников — они получат госнаграды и знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, в день 300-летия Нижнего Тагила состоялось торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести", на котором присутствовали ветераны, полпред президента РФ в УрФО, губернатор Свердловской области, председатель регионального Заксобрания, мэр Нижнего Тагила и другие почетные гости. Участники церемонии открытия стелы почтили память тружеников тыла и солдат минутой молчания, а затем возложили к мемориалу красные гвоздики.

После торжественных мероприятий почетные гости прокатились на ретротрамвае, произведенном АО "Уралтрансмаш" специально к юбилею города, и прогулялись по благоустроенной набережной "Тагильская лагуна-2".

Областная газета Свердловской области

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