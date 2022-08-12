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Общество
12 августа 2022, 13:07

С 25 августа в России стартует продажа осенних туров с кешбэком в 20%

  Валерия Белякова
Внутренний туризм

Кешбэк распространяется на осенние туры, купленные с 25 августа. Фото: Галина Соловьева

Осенние туры с 20%-м кешбэком начнут продавать в России с 25 августа. Речь идет о поездках по регионам страны.

Старт осеннего этапа продажи туров объявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске, передает ТАСС. Покупателям необходимо совершить поездку внутри страны с 1 октября по 25 декабря, чтобы получить частичный возврат стоимости путевки. Приобрести тур можно начиная с 25 августа.

На кешбэк в 20% могут рассчитывать туристы, купившие поездку в круиз с 1 сентября и до завершения навигации. По словам премьера, такой возможностью смогут воспользоваться около 600 тысяч человек. В целом он отметил, что программа по частичной компенсации затрат на путешествия в России зарекомендовала себя положительно.

"Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена", — отметил Михаил Мишустин.

По его словам, за два года скидками на туры воспользовались больше 4 миллионов человек. В этом году — 2,5 млн россиян.

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Областная газета Свердловской области

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