В России провели отпуск более 34 миллионов человек

По итогам 2022 года количество внутренних туристов может составить 61 млн человек. Фото: Галина Соловьева

В 2022 году более 34 млн человек отдохнули в пределах России. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

"Отрасль продолжает хорошо восстанавливаться. По внутреннему турпотоку: у нас в стране уже отдохнуло более 34 млн человек, это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 году, по итогам 2022 года мы ожидаем 61 млн человек", — цитирует Зарину Догузову ТАСС.

Глава ведомства отметила, что внутренний турпоток в 2022 году может приблизиться к рекордной цифре, которая была в 2019 году — 65 млн человек. При этом, по ее словам, оборот отрасли внутреннего туризма может на 1 трлн рублей превзойти показатель прошлого года.

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