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Общество
12 августа 2022, 16:28

Ж/д перевозки предложили включить в программу туристических чартеров по России

  Валерия Белякова
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга

Ж/д перевозки могут включить в программу чартерных путешествий по России. Фото: Полина Зиновьева

Железнодорожные перевозки могут стать частью чартерной программы путешествий по России. Такое предложение озвучили сегодня премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в Горно-Алтайске на совещании по развитию внутреннего туризма.

"Пока программа поддержки распространяется исключительно на авиаперелеты, на наш взгляд, важным является и субсидирование железнодорожных перевозок. Такая государственная поддержка поможет открыть еще больше новых маршрутов и увеличить доступность отдаленных регионов, снизив стоимость туров", — выступила с инициативой гендиректор одной из санаторно-курортных компаний Ольга Акимова, сообщает официальный telegram-канал правительства России.

По ее мнению, железнодорожный транспорт может быть задействован в создании тех маршрутов, в конечные точки которых самолеты не летают. Глава правительства идею поддержал и добавил, что даст поручение министерству транспорта вместе с РЖД и Ростуризмом проработать механизм.

"Идея очень хорошая. Что мы делаем? Мы, собственно, стимулируем спрос. Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать пакетные туры и привлекать людей в самые заповедные места нашей страны", — отметил премьер.

Напомним, с 25 августа в России начинает действовать продажа осенних туров, за которые для покупателей предусмотрен кешбэк в 20%.

Областная газета Свердловской области

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