На Среднем Урале провели автопробег в честь Героя России, штурмовавшего Рейхстаг

В честь героя ВОВ Степана Неустроева была открыта мемориальная доска. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Автопробег устроили в Свердловской области в честь 100-летнего юбилея Героя России Степана Неустроева. Под его командованием в 1945 году было водружено Знамя Победы над Рейхстагом.

Автопробег прошел в селе Талица, где век назад родился капитан Красной армии Степан Неустроев. Поддержать мероприятие, проходящее в рамках проекта "Герои земли Уральской", прибыли ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. 36 автомобилей проехали от села Курьи до родины героя, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"2022 год объявлен годом 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, уроженца села Талица. Его имя известно всему миру и ассоциируется с операцией по взятию Рейхстага в Берлине и водружению штурмового флага. Комбат Победы — так называли его современники", — рассказал председатель Свердловского областного Союза ветеранов Евгений Мишунин.

Он добавил, что копию Знамени Победы всегда используют на торжественных мероприятиях: военных парадах, церемониях принятия военной присяги, вручении наград. Участники мероприятий поделились, что главная задача на сегодня – сохранить память о подвиге потомков. Для этого на родине знаменитого уральца открыли мемориальную плиту, посвященную Степану Неустроеву.

Также в Свердловской области прорабатывается вопрос об учреждении премии в честь героя Великой Отечественной войны. Журналист из Сухого Лога предложил давать награду людям, занимающимся воспитанием молодежи. Сейчас в регионе ведется разработка положения о премии. Выдвигать кандидатов на ее получение будут общественники Урала. Впервые ее планируют вручить в декабре 2022 года. Развитие системы патриотического воспитания молодежи ведется под контролем свердловского губернатора.

Напомним, в регионе реализуется проект "Герои земли Уральской". В Екатеринбурге и городах Свердловской области организуют мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной Войны, которые родились на Среднем Урале. С 11 по 18 сентября в регионе устроят передвижные выставки в честь 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса.