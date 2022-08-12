Тагил и в 300 лет рулит

Стела расположена около вокзала – объект будет первым, что увидят гости города, которые приезжают в Нижний Тагил на поезде или на автобусе. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле вчера начались мероприятия, посвященные 300-летию города. В первый из трех дней, в течение которых продлятся торжества, представители региональных властей открыли стелу «Город трудовой доблести«​​​​​​ и мост через Городской пруд.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Стела «Город трудовой доблести» установлена в честь присвоения Нижнему Тагилу одноименного почетного звания – такое решение принял летом 2020 года Президент Росссии Владимир Путин. Монумент представляет собой гранитный треугольник высотой 17 метров с изображением герба города и текста указа главы государства, он водружен на Привокзальной площади (сейчас она носит название площади Трудовой Доблести). Основания и боковые пилоны стелы украшены фотографиями тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла в праздновании 300-летия Нижнего Тагила, Города трудовой доблести, приняли участие полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Фото: Павел Ворожцов

С трехсотлетием и установкой стелы Нижний Тагил поздравил помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Нижний Тагил золотыми буквами вписал себя в летопись Великой Отечественной войны как неотъемлемая часть Танкограда – города, которого не было на географической карте, но благодаря трудовому подвигу его рабочих и инженеров наша армия смогла превзойти по количеству бронированной техники гитлеровскую Германию, на которую работала промышленность всей объединенной Европы. Спустя почти восемь десятилетий победы мы с сыновней любовью и почтением вглядываемся в лица героев труда, смотрящие на нас с фотографий тех лет. Их трудовой подвиг, их отношение к своему делу, их любовь к родине по сей день служат примером для тех, кто сегодня продолжает их дело», – говорится в его поздравительной телеграмме.

Вчера же состоялось и открытие моста через Тагильский пруд. Проект стоимостью порядка пяти млрд рублей был реализован областными и городскими властями, а также компанией ЕВРАЗ. Мост протяженностью 434 метра соединил Тагилстроевский и Дзержинский районы, он имеет четыре полосы движения, здесь организованы тротуары и архитектурная подсветка. Официальный старт движению дал губернатор.

Мероприятия по случаю 300-летия Нижнего Тагила будут проходить на 11 площадках. В программе – выступления артистов российской эстрады, мэппинг-шоу, гала-салют и многое другое.

Стелы «Город трудовой доблести» выполняют по типовому проекту, но в каждом городе они уникальны. Каждая олицетворяет особый вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне – эту историю подвига можно увидеть на пилонах. Фото: Павел Ворожцов