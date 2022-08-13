Мэр Нижнего Тагила провел официальный прием делегаций из городов-побратимов

Владислав Пинаев провел официальный прием делегаций, прибывших из городов-побратимов в честь 300-летия Нижнего Тагила. Фото: Павел Ворожцов

В субботу, 13 августа, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел официальный прием делегаций, прибывших из городов-побратимов в честь 300-летия города. Речь идет о гостях из Луганска, Магадана и Новокузнецка.

Делегации прибыли в Свердловскую область еще в пятницу. В исторический день рождения Нижнего Тагила почетные гости побывали на церемонии открытия стелы "Город трудовой доблести", посетили музеи, нижнетагильский цирк, прогулялись вечером по праздничным мероприятиям и посмотрели 3D мэппинг-шоу.

"Сейчас побратимские отношения носят немного иной характер, чем это было 20 лет назад. Мы выбираем новый формат общения, обмениваемся мнениями, идеями. У каждого города есть свои достижения, которые можно тиражировать, перенимать опыт друг друга. Уверен, что наши взаимоотношения будут выгодными для всех сторон и продолжатся дальше", — передает слова Владислава Пинаева пресс-служба мэрии.

Сегодня в программе гостей — посещение горы Долгой, откуда открывается вид на Нижний Тагил с высоты птичьего полета, гулянье на Лисьей горе, посещение концертов на набережной Тагильского пруда и фестиваля фейерверков.

Депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Роман Кисельников и замглавы администрации Луганска Яна Пащенко поблагодарили Владислава Пинаева за приглашение на 300-летие Нижнего Тагила и отметили, что праздничные мероприятия позволяют познакомиться с достижениями и историей города. В свою очередь мэр Магадана Юрий Гришан сказал, что в сентябре стела "Город трудовой доблести" появится и у него в городе, поэтому ему было интересно посмотреть, как это мероприятие пройдет в городе-побратиме.

Отметим, что празднование 300-летия Нижнего Тагила продолжится 14 августа. Ознакомиться с полной программой мероприятий можно в материале "ОГ".

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