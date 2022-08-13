Ирбитская ярмарка собрала более 500 участников из 27 регионов России

Ирбитская ярмарка берет свое начало еще в 17 веке. Фото: Павел Ворожцов

В субботу, 13 августа, губернатор Свердловской области прибыл в Ирбит с рабочей поездкой, в рамках которой он посетил Ирбитскую ярмарку — одну из главных туристических достопримечательностей региона. В этом году на нее приехали более 500 участников из 27 субъектов России.

Ирбитская ярмарка берет свое начало еще в 17 веке. Сегодня это уникальное событие получило вторую жизнь, став не только главным местом притяжения продавцов и ремесленников на Среднем Урале, но и культурным, туристическим брендом региона.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

На ярмарке представлена продукция от мастеров из Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска, Тюмени, Кургана, Ростова-на-Дону, Кирова, Перми, Нефтекамска, Московской области и других городов России. Национально-культурные объединения организовали целую "Чайную улицу" с блюдами из Киргизии, Башкортостана, Узбекистана, Чеченской Республики и Татарстана.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку "Лучшей ярмаркой России". Соответствующий диплом вручили главе города Николаю Юдину в день ее открытия.

"Я каждый год посещаю Ирбитскую ярмарку. Своим приездом я хочу показать пример жителям области и пригласить: приезжайте сюда, на ярмарку или просто в Ирбит, походите по улицам уютного старинного города. Здесь есть что посмотреть, это того стоит. На нашей уральской земле много мест, достойных того, чтобы мы побывали там, знали о них и любили их", — сказал глава Среднего Урала.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Также губернатор во время рабочей поездки проверил выполнение поручений по реконструкции старинных зданий-памятников. В Ирбите есть 86 зданий, имеющих статус объектов культурного наследия. Кроме того, глава региона возложил цветы к обелиску воинам-мотозаводцам Великой Отечественной войны и пообщался с ветеранами.